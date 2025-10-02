Locatelli-Juve nessuna alternativa | cessione inevitabile
Un annuncio inaspettato ha spiazzato completamente l’ambiente bianconero: cessione inevitabile di Manuel Locatelli Archiviata anche la seconda giornata di Champions League, che ha visto la Juventus affrontare il Villarreal, i bianconeri possono ora concentrarsi completamente sul prossimo impegno in campionato: la sfida contro il Milan, in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45. Un appuntamento fondamentale, che potrebbe fornire indicazioni importanti sull’assetto della squadra. Il cammino della Juve finora ha soddisfatto gran parte della tifoseria, nonostante qualche battuta d’arresto, come il pareggio con il Verona e le polemiche arbitrali che ne sono seguite. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: locatelli - juve
Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter
Allenamento Juve, i bianconeri al lavoro anche di domenica! La Vecchia Signora corre alla Continassa: Cambiaso e Locatelli protagonisti – FOTO
Allenamento Juve, bianconeri al lavoro sotto il sole della Continassa: David e Locatelli già in forma! – Il VIDEO dell’ultima seduta
"Troppo molli, tra di noi ci siamo detti alcune cose": Locatelli spiega il pareggio Juve - facebook.com Vai su Facebook
?Tudor a colloquio con Locatelli e il suo staff. #Juve pronta per il Villarreal: la rifinitura - X Vai su X
Locatelli Juve, Arrivabene ricorda il suo approdo in bianconero: «Gobbo vero! Quando lo stavamo trattando dal Sassuolo…». Il retroscena di mercato - Locatelli Juve, l’ex amministratore delegato svela la fede bianconera del centrocampista: nella trattativa col Sassuolo rifiutò ogni altra destinazione Un amore incondizionato, una scelta di cuore che ... Come scrive juventusnews24.com
"Locatelli, offerta da 25 milioni dall'Arabia: la Juve dice no. L'alternativa è un ex" - "È arrivata negli ultimi due giorni un'offerta scritta alla Juventus da parte dell'Al Ahli da 25 milioni di euro per Manuel Locatelli: 'no' secco dei bianconeri". Segnala tuttosport.com