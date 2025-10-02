Locatelli-Juve nessuna alternativa | cessione inevitabile

Un annuncio inaspettato ha spiazzato completamente l’ambiente bianconero: cessione inevitabile di Manuel Locatelli Archiviata anche la seconda giornata di Champions League, che ha visto la Juventus affrontare il Villarreal, i bianconeri possono ora concentrarsi completamente sul prossimo impegno in campionato: la sfida contro il Milan, in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45. Un appuntamento fondamentale, che potrebbe fornire indicazioni importanti sull’assetto della squadra. Il cammino della Juve finora ha soddisfatto gran parte della tifoseria, nonostante qualche battuta d’arresto, come il pareggio con il Verona e le polemiche arbitrali che ne sono seguite. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

