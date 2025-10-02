L’obesità è malattia approvata la legge storica Cosa prevede e perché è stata introdotta

L’obesità è una vera e propria malattia “progressiva e recidivante”. Lo prevede la legge appena approvata dal Senato, dopo il via libera già ricevuto dalla Camera, che dunque diventa definitiva. Si tratta della prima legge in materia, che vede l’ Italia come il primo Paese al mondo a dotarsi di una norma di questo tipo. Rappresenta anche un primo passo per mettere a punto politiche che contengano un fenomeno in crescita, specie tra i più giovani, e che già oggi interessa il 12% della popolazione nazionale. Cosa prevede la legge sull’obesità. La legge è costituita da 6 articoli: il primo contiene i principi e le finalità della norma, che ha lo scopo di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti che soffrono di obesità. 🔗 Leggi su Dilei.it

