Lo stupro di gruppo al Foro Italico confermata la condanna a 4 anni per l' unico imputato che ha fatto ricorso

La seconda sezione della Corte d'Appello, dopo una brevissima camera di consiglio, ha confermato la condanna a 4 anni di carcere inflitta in primo grado dal tribunale, presieduto da Roberto Murgia, a Samuele La Grassa, uno dei sette giovani accusati dello stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: stupro - gruppo

Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 e 6 anni: “Fu stupro di gruppo”

Condannati per stupro di gruppo, Ciro Grillo e gli amici: “Un giudice ci ascolterà”

Processo a Grillo jr, oggi la sentenza: l’accusa e la ricostruzione dello stupro di gruppo. La difesa punta all’assoluzione

Stupro di gruppo a Stresa, quattro condanne a 6 anni e 8 mesi. La denuncia choc di una donna nel 2022: "Sono stata abusata da alcuni conoscenti". Anche loro sudamericani. Clicca qui per video e articolo completo: https://www.rainews.it/tgr/piemo - facebook.com Vai su Facebook

Stupro di gruppo su una spiaggia di Stresa, tre uomini e una donna condannati a 6 anni 8 mesi - X Vai su X

Lo stupro del Foro Italico: ripresi i lavori nel cantiere dell'orrore - Siamo entrati nel luogo che è stato teatro della violenza. Si legge su rainews.it

Tenta di stuprare una turista al Foro Italico a Palermo, lei riesce a liberarsi e cerca aiuto: «Si è buttata su di me, diceva "maman"» - Proprio dove, ormai due anni fa, una giovane fu stuprata dal branco dopo avere trascorso una serata alla Vucciria. Lo riporta leggo.it