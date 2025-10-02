Lo storico edificio scolastico era inagibile conclusi i lavori nell' ala nord del Pascal In primavera la completa normalità

Giovedì mattina visita del sindaco e presidente della Provincia Enzo Lattuca e di Nicola Dellapasqua, consigliere delegato all’edilizia scolastica, alla rinnovata ala nord (lato viadotto Kennedy) dell'Istituto tecnico tecnologico Pascal di Cesena. Lo storico edificio scolastico è stato sottoposto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

