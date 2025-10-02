Cavernago. Al telefono si sentivano invincibili, dei geni del crimine. Con tono compiaciuto, raccontavano le strategie messe a punto per i furti. “Roba da Lupin”. E snocciolavano la lista dei beni acquistati negli ultimi anni: “piscine, pannelli solari, pavimenti, giardino, auto. cioè, hai capito?”. Una vita un po’ troppo agiata che M.C., 40enne assistente di volo di origini calabresi, residente a Cavernago, cercava di rendere credibile. “Per deviare le attenzioni – confida al complice – ho chiesto due prestiti alla banca”. Un finanziamento da 30 mila euro che, secondo le indagini, sarebbe stato saldato poco dopo, con il denaro ‘ripulito’ grazie ai bonifici della madre e della sorella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Lo steward-contrabbandiere comprava il silenzio dei colleghi: “Piglia 50 euro e sparisci”. La piscina con i soldi delle sigarette