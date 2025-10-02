Ha dell’incredibile la storia accaduta a un giovane di 22 anni che è stato dichiarato morto, ma si è presentato al suo funerale: la spiegazione ha lasciato tutti senza parole Essere dichiarato morto e presentarsi al proprio funerale. No, non è la scena di un film, ma è una realtà incredibile che ha portato un. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Lo stavano per seppellire, entra in chiesa durante il suo funerale: ecco cosa è successo davvero