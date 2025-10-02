Lo stalker incubo dell’universitaria della Statale dalle avance ai blitz in metrò Ora per il 28enne scattano braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento
Milano, 2 ottobre 2025 – “Nel corso del gennaio 2025, mi trovavo presso la biblioteca sita all’interno della Statale in via Festa del Perdono e stavo studiando seduta in una tavolata di circa cinque persone, quando mi accorgevo di essere osservata da una persona a me sconosciuta e che mai fino ad allora avevo visto frequentare la biblioteca. Notavo che mi fissava insistentemente per tutta la durata della seduta di studio. Improvvisamente, mentre uscivo dalla biblioteca, venivo avvicinata da questa persona”. Milano, l’inquilino da incubo di via Monviso: “Vi uccido tutti” L'inizio dell’incubo . Inizia in quel momento l’incubo di Chiara (nome di fantasia), studentessa di 25 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: stalker - incubo
Francesca Bergesio rivive l’incubo stalker: il racconto
Ex Miss Italia Francesca Bergesio minacciata di stupro, nuovo incubo stalker: il suo sfogo
Condannato lo stalker. Biglietti e visite a sorpresa erano diventati un incubo
“Era un amico che frequentava casa, a ripensarci ogni volta sto male” Per otto anni Quagliarella e la sua famiglia hanno vissuto un incubo con minacce da parte di uno stalker, l'ex attaccante ripercorre quai momenti bui: https://fanpa.ge/W2ttH - facebook.com Vai su Facebook
Quagliarella torna a parlare dell’incubo stalking subito durante la carriera ? Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, l’ex attaccante partenopeo ha rivelato i momenti più bui vissuti durante e dopo il trasferimento al Napoli #Napoli #Quagliarella # - X Vai su X
Perseguita compagna di studi alla Statale: “Mi seguiva dappertutto”. Divieto di avvicinamento - “Mi chiedeva perché avessi bevuto un caffè con un mio amico il giorno precedente – denuncia la ragazza – Notavo che ... Riporta milano.repubblica.it
Lo stalker le arriva sotto casa. Incubo per una giovane donna - L’uomo che da oltre un anno sta perseguitando con la sua ingombrante presenza la giovane commerciante spezzina è tornato a farsi vivo pur senza riuscire ad avere ... Come scrive lanazione.it