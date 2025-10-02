Lo stalker incubo dell’universitaria della Statale dalle avance ai blitz in metrò Ora per il 28enne scattano braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Milano, 2 ottobre 2025 –  “Nel corso del gennaio 2025, mi trovavo presso la biblioteca sita all’interno della Statale in via Festa del Perdono e stavo studiando seduta in una tavolata di circa cinque persone, quando mi accorgevo di essere osservata da una persona a me sconosciuta e che mai fino ad allora avevo visto frequentare la biblioteca. Notavo che mi fissava insistentemente per tutta la durata della seduta di studio. Improvvisamente, mentre uscivo dalla biblioteca, venivo avvicinata da questa persona”. Milano, l’inquilino da incubo di via Monviso: “Vi uccido tutti” L'inizio dell’incubo . Inizia in quel momento l’incubo di Chiara (nome di fantasia), studentessa di 25 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

