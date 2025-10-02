Lo Spezia era in difficoltà due punti persi
"Abbiamo iniziato male, condizionati ancora dalla sconfitta di Bolzano: nella ripresa siamo stati aggressivi fin da subito e per poco non la vincevamo". Molto lucida l’analisi di Davide Dionigi sullo strano 1-1 con lo Spezia. "Abbiamo sofferto, ma in realtà hanno fatto un solo tiro nel primo tempo e uno alla fine con la punizione di Esposito ben parata da Motta. In generale la squadra in questi sei incontri meritava più punti. Abbiamo alcune difficoltà, come l’emergenza difensiva, e i ragazzi stanno dando il massimo". Dionigi dribbla le polemiche arbitrali. "In settimana si sono sentite tante lamentele, ma noi non parliamo degli episodi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
