I carabinieri della Stazione di Varedo hanno arrestato alcune notti fa in flagranza di reato un 32enne di origine marocchina, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione e lesioni personali a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto in piena notte, attorno alle 3, quando una pattuglia ha notato un soggetto sospetto nei pressi dell’area dismessa ex-Snia. Alla vista dei militari, l’uomo si è dato alla fuga in bicicletta, ma è stato presto raggiunto. Durante le fasi di controllo, ha opposto resistenza aggredendo fisicamente gli operanti, senza tuttavia riuscire a sottrarsi alle operazioni di identificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo spacciatore in bicicletta. Prova a fuggire: arrestato