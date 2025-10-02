Saranno tre giorni di grande ciclismo internazionale a Varese con gli appuntamenti promossi dalla Società ciclistica Alfredo Binda. Si inizia con un fine settimana tutto dedicato agli amatori, a partire da sabato 4 ottobre. Al mattino si svolgerà la Tre Valli Varesine Gravel Experience che permette di pedalare su un percorso principalmente sterrato. Al pomeriggio la prova a cronometro tra Varese e la Valganna, con già 250 partecipanti in lista. Domenica invece andrà in scena la nona edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine che negli scorsi 8 anni ha portato a Varese 23mila partecipanti da 25 paesi del mondo per un totale di oltre 19mila pernottamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record