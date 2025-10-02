Lo show della Tre Valli Varesine Mai così tanti campioni E la Gran Fondo è da record
Saranno tre giorni di grande ciclismo internazionale a Varese con gli appuntamenti promossi dalla Società ciclistica Alfredo Binda. Si inizia con un fine settimana tutto dedicato agli amatori, a partire da sabato 4 ottobre. Al mattino si svolgerà la Tre Valli Varesine Gravel Experience che permette di pedalare su un percorso principalmente sterrato. Al pomeriggio la prova a cronometro tra Varese e la Valganna, con già 250 partecipanti in lista. Domenica invece andrà in scena la nona edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine che negli scorsi 8 anni ha portato a Varese 23mila partecipanti da 25 paesi del mondo per un totale di oltre 19mila pernottamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: show - valli
TIR – Al Valli Ossolane è ancora una volta Caffoni show!
Stasera al Modernissimo lo show che gli dedica la figlia Cristina Zavalloni: dagli esordi, alle hit e alla tv. L’omaggio a Celso Valli - facebook.com Vai su Facebook
Lo show della Tre Valli Varesine. Mai così tanti campioni. E la Gran Fondo è da record - Varese, iniziato il conto alla rovescia per l’appuntamento con il ciclismo internazionale. Scrive msn.com
Tre Valli Varesine 2025: orari chiusure strade a Varese martedì 7 ottobre - Martedì 7 ottobre 2025 torna l’appuntamento con il ciclismo internazionale sul nostro territorio, con la quinta edizione della Tre Valli Varesine Women e la 104° edizione de ... Riporta varese7press.it