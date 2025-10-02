Lo scrittore israeliano | Inevitabili i due Stati L’ostacolo è il fanatismo
Storico, scrittore e diplomatico, Élie Barnavi è stato ambasciatore d’Israele a Parigi tra il 2000 e il 2002. È professore emerito all’Università di Tel Aviv e ha fondato il Museo dell’Europa a Bruxelles. Il piano di Donald Trump è una soluzione per Gaza e Israele? "Questo piano risolve alcune questioni: si evita la pulizia etnica e l’eventuale occupazione della Striscia di Gaza da parte d’Israele. Ma rimane vago: è stato ideato dagli Americani e da Israele, non conosciamo ancora la risposta di Hamas. Il piano ne prevede la capitolazione, sarà difficile che i terroristi accettino". La guerra finirà presto? "Se Hamas dice di no, Netanyahu proseguirà le operazioni militari e non cambierà nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: scrittore - israeliano
“Ho sempre rifiutato di usare questa parola, ora non posso trattenermi: a Gaza è genocidio”: le parole dello scrittore israeliano Grossman
Lo scrittore israeliano David Grossman: “A Gaza è genocidio, mi si spezza il cuore ma adesso devo dirlo”
Gaza, scrittore israeliano Grossman: “In corso un genocidio, l’occupazione dei territori palestinesi del 1967 ci ha fatto perdere la ragione”
Una sola parola: basta La responsabilità di questa lunga guerra sono sia di Israele sia di Hamas ora deve finire L’intervento dello scrittore israeliano Eshkol Nevo sul Corriere - X Vai su X
È un’occasione davvero rara incontrare Ilan Pappé (Haifa, 1954), docente di Storia del Medio Oriente all’università di Exeter, Gran Bretagna, condirettore del Centro europeo per gli studi sulla Palestina, apprezzato scrittore israeliano, autore di una dozzina di l - facebook.com Vai su Facebook
Lo scrittore israeliano : "Inevitabili i due Stati. L’ostacolo è il fanatismo" - Storico, scrittore e diplomatico, Élie Barnavi è stato ambasciatore d’Israele a Parigi tra il 2000 e il 2002. Segnala quotidiano.net