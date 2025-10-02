Storico, scrittore e diplomatico, Élie Barnavi è stato ambasciatore d’Israele a Parigi tra il 2000 e il 2002. È professore emerito all’Università di Tel Aviv e ha fondato il Museo dell’Europa a Bruxelles. Il piano di Donald Trump è una soluzione per Gaza e Israele? "Questo piano risolve alcune questioni: si evita la pulizia etnica e l’eventuale occupazione della Striscia di Gaza da parte d’Israele. Ma rimane vago: è stato ideato dagli Americani e da Israele, non conosciamo ancora la risposta di Hamas. Il piano ne prevede la capitolazione, sarà difficile che i terroristi accettino". La guerra finirà presto? "Se Hamas dice di no, Netanyahu proseguirà le operazioni militari e non cambierà nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Lo scrittore israeliano : "Inevitabili i due Stati. L'ostacolo è il fanatismo"