Lo sciopero improvviso per la Flotilla è legale?

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo stop alla missione umanitaria della Global sumud flotilla, Cigil e sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Ma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini valuta la precettazione. I lavoratori si mobilitano in solidarietà alla. 🔗 Leggi su Today.it

