Lo sciopero generale è stato confermato
Lo sciopero generale è confermato dalle organizzazioni sindacali che presenteranno un ricorso al giudice del lavoro contro la delibera della Commissione di garanzia sugli scioperi che lo ha dichiarato illegittimo per la mancanza di preavviso. L'esame, in questo caso, richiederà alcuni giorni. A. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Il Garante: 'Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso'. La Cgil tira dritto e conferma la mobilitazione: 'Impugneremo la delibera'. Scontro Landini-Meloni #ANSA - X Vai su X
Corriere della Sera. . ? ULTIM'ORA - Tra il 2 e il 3 ottobre l’Italia si prepara a due giornate di sciopero su scala nazionale con disagi attesi nei trasporti, nella scuola e in vari settori pubblici e privati. Anche se sullo sciopero generale per Gaza proclamato per il - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale oggi: a rischio stop anche treni, bus, metro e scuola. Chi si ferma per Gaza - L'agitazione di 24 ore è stata indetta su scala nazional da alcune sigle sindacali autonome - Lo riporta today.it
Sciopero generale per Gaza: il 22 settembre si fermano trasporti, scuola, università. Mobilitazioni in tutta Italia, a Venezia il blocco del porto - Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il trasporto pubblico locale, le ferrovie, i porti, ma anche scuola e università in ... Riporta ilgazzettino.it