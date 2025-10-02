Lo sciopero generale è stato confermato

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero generale è confermato dalle organizzazioni sindacali che presenteranno un ricorso al giudice del lavoro contro la delibera della Commissione di garanzia sugli scioperi che lo ha dichiarato illegittimo per la mancanza di preavviso. L'esame, in questo caso, richiederà alcuni giorni. A. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

sciopero generale 232 statoSciopero generale oggi: a rischio stop anche treni, bus, metro e scuola. Chi si ferma per Gaza - L'agitazione di 24 ore &#232; stata indetta su scala nazional da alcune sigle sindacali autonome - Lo riporta today.it

sciopero generale 232 statoSciopero generale per Gaza: il 22 settembre si fermano trasporti, scuola, università. Mobilitazioni in tutta Italia, a Venezia il blocco del porto - Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il trasporto pubblico locale, le ferrovie, i porti, ma anche scuola e università in ... Riporta ilgazzettino.it

