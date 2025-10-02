Lo sciopero fa saltare il Festival del Tortellino | Logistica impossibile il clima non è di festa

Il Festival del Tortellino non si farà. Non ci sono le condizioni a causa dello sciopero generale del 3 ottobre: i fornitori non riuscirebbero a raggiungere Piazza Maggiore e quindi Palazzo Re Enzo, luogo dove l'evento si svolge ormai da tradizione nel giorno del santo patrono. L'annuncio lo ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

