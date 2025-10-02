Lo sciopero come problema d’ordine pubblico | dalle destre il solito copione pure sulla Flotilla
Lo sciopero generale del 3 ottobre, indetto dopo l’attacco israeliano alla Global Sumud Flotilla e la gestione del governo Meloni, è già diventato terreno di battaglia politica. Giorgia Meloni ha liquidato la protesta con una battuta («weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme»), mentre Matteo Salvini ha minacciato la precettazione sostenendo che «non esiste diritto al caos». Nelle stesse ore, da Forza Italia a Azione, si è ripetuto il mantra della farsa e dell’inutilità, riducendo la mobilitazione a un fastidio per chi lavora o a un gesto velleitario “contro Netanyahu”. Un secolo e mezzo di delegittimazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Cgil, lo sciopero dei marinai rimane. "Serve però un tavolo con le istituzioni. Il problema del salvataggio va risolto"
Sciopero generale per Gaza, una sfida a Israele che è anche un problema per Meloni
Questo silenzio. L'esperienza dello sciopero di ieri è stata meravigliosa. il problema è che - per motivi che non sto a spiegare - non ho potuto raggiungere Milano per la manifestazione. Ed ero abbastanza afflitta (eufemismo!). Quindi sono rimasta nel mio amat - facebook.com Vai su Facebook
LO SCIOPERO GENERALE DEL 22 SETTEMBRE: LA POSTA IN GIOCO E LE TRAPPOLE DA EVITARE. Visto che alcuni amici mi hanno cercato al telefono in seguito a questo post - e visto che ne abbiamo parlato chiarendo bene il senso di quanto scritto - co - X Vai su X
Lo sciopero come problema d’ordine pubblico: dalle destre il solito copione pure sulla Flotilla - Dal “weekend lungo” alla minaccia di precettazione: la propaganda riduce il diritto costituzionale dello sciopero a disservizio. Secondo lanotiziagiornale.it
Sciopero generale 3 ottobre, salta tutto? Il Garante boccia i sindacati: «È illegittimo» - Lo sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre, potrebbe saltare: la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero ... Si legge su msn.com