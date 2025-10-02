Lo sciopero come problema d’ordine pubblico | dalle destre il solito copione pure sulla Flotilla

Lo sciopero generale del 3 ottobre, indetto dopo l’attacco israeliano alla Global Sumud Flotilla e la gestione del governo Meloni, è già diventato terreno di battaglia politica. Giorgia Meloni ha liquidato la protesta con una battuta («weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme»), mentre Matteo Salvini ha minacciato la precettazione sostenendo che «non esiste diritto al caos». Nelle stesse ore, da Forza Italia a Azione, si è ripetuto il mantra della farsa e dell’inutilità, riducendo la mobilitazione a un fastidio per chi lavora o a un gesto velleitario “contro Netanyahu”. Un secolo e mezzo di delegittimazioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lo sciopero come problema d'ordine pubblico: dalle destre il solito copione pure sulla Flotilla - Dal "weekend lungo" alla minaccia di precettazione: la propaganda riduce il diritto costituzionale dello sciopero a disservizio.

