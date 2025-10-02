Live Roma-Lille 0-1 | Haraldsson porta avanti i francesi su un grave errore della difesa

Romadailynews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – Primo impegno europeo casalingo della stagione per la Roma di Gasperini, che dopo i tre punti conquistati la scorsa settimana vuole ottenere nuovamente bottino pieno, curiosamente sempre contro una francese, il Lille di Genesio. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1):  Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Ferguson. A disp.:  Gollini, Marcaccini, Rensch, Ghilardi, Mancini, Konp, Pisilli, Angelino, El Shaarawy, Dovbyk. All.:  Gian Piero Gasperini. Lille (4-4-2): Bodart; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Correia, Bouaddi, Bentaleb, Sahraoui; Haraldsson, Giroud. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

live roma lille 0 1 haraldsson porta avanti i francesi su un grave errore della difesa

© Romadailynews.it - Live Roma-Lille 0-1: Haraldsson porta avanti i francesi su un grave errore della difesa

In questa notizia si parla di: roma - lille

Roma-Lille (Europa League, 02-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Roma, l’esito del sorteggio di Europa League: doppia trasferta in Scozia, Lille e Stoccarda all’Olimpico

live roma lille 0Europa League: Roma-Lille 0-1 e Bologna Friburgo 0-0 DIRETTA - 0 DIRETTA in campo per la seconda giornata del girone unico di Europa League Al 6' Roma- Secondo ansa.it

live roma lille 0Roma-Lille LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League - Lille di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Live Roma Lille 0