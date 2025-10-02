LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si cerca una conferma in Serbia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Partizan Belgrado-Olimpia Milano, match valevole per la seconda giornata dell’Eurolega 2025-2026. Si completa la settimana in Serbia per la squadra di Messina. Dopo la bella e convincente vittoria contro la Stella Rossa, l’Olimpia è rimasta in quel di Belgrado visto che questa sera affronterà il Partizan, che, a differenza di Milano, ha cominciato il suo cammino europeo con una sconfitta contro l’esordiente Dubai. Per l’Olimpia un secondo successo consecutivo sarebbe decisamente un bel segnale in questo particolare avvio di Eurolega, visto che la competizione non era mai cominciata con un doppio impegno settimanale. 🔗 Leggi su Oasport.it
