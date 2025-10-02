CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03: Dopo la vittoria con la Stella Rossa, l’Olimpia Milano è ancora impegnata in quel di Belgrado, visto che se la vedrà con il Partizan. 20.00: Buonasera cominciamo la diretta di Partizan Belgrado-Olimpia Milano. Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Partizan Belgrado-Olimpia Milano, match valevole per la seconda giornata dell’Eurolega 2025-2026. Si completa la settimana in Serbia per la squadra di Messina. Dopo la bella e convincente vittoria contro la Stella Rossa, l’Olimpia è rimasta in quel di Belgrado visto che questa sera affronterà il Partizan, che, a differenza di Milano, ha cominciato il suo cammino europeo con una sconfitta contro l’esordiente Dubai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: nuova trasferta ostica in Serbia