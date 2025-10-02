LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 80-78 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | finisce con i rimpianti milanesi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e buona serata. Il prossimo appuntamento in Eurolega per Milano sarà giovedì 9 in casa contro il Monaco. A Milano non sono bastati i 21 punti di Shavon Shields, che sarà da valutare per un problema fisico. Ci sono poi 12 punti per Guduric e Brooks. Nel Partizan il migliore è Sterling Brown con 20 punti, ma importante anche il contributo di Carlik Jones con 15. Sconfitta sicuramente dolorosa per come è arrivata per l’Olimpia, che nel finale era riuscita a rimettere in piedi una partita che sembrava già segnata. Nel finale la squadra di Messina ha mancato troppe occasioni, anche se comunque ha avuto l’ultima palla per provare anche a vincere la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: partizan - belgrado
Hibernian-Partizan Belgrado (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pallacanestro, Trofeo Lovari al profumo di Eurolega: Libertas invitata al basket delle grandi con Virtus Bologna, Napoli e Partizan Belgrado
Napoli Basket, a settembre il Trofeo Lovari con Virtus Bologna, Partizan Belgrado e Libertas Livorno
MILANO ANCORA A BELGRADO Domani c'è la sfida al Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic. Così coach Ettore Messina e il grande ex Zach LeDay presentano la partita - facebook.com Vai su Facebook
Mikka Muurinen ha vinto il premio di miglior giovane a Eurobasket, ma a cambiare la sua carriera è stata soprattutto la foto e il video di una sua schiacciata diventata virale, che un mese dopo lo ha di fatto portato a firmare col Partizan Belgrado. - X Vai su X
A che ora Partizan Belgrado-Olimpia Milano stasera, Eurole basket 2026: orario, canale tv, streaming - A circa 48 ore dal successo contro la Stella Rossa, l’Olimpia Milano rimane a Belgrado (Serbia) per affrontare oggi giovedì 2 ottobre alle ore 20:30 il ... Si legge su oasport.it
Eurolega. L’Olimpia Milano per il bis a Belgrado. Stasera c’è il Partizan - BASKET L’esordio di fuoco è andato bene per l’Olimpia, ora ci sarà da camminare sui carboni ardenti. Secondo ilgiorno.it