LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 80-78 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | finisce con i rimpianti milanesi

Grazie per averci seguito e buona serata. Il prossimo appuntamento in Eurolega per Milano sarà giovedì 9 in casa contro il Monaco. A Milano non sono bastati i 21 punti di Shavon Shields, che sarà da valutare per un problema fisico. Ci sono poi 12 punti per Guduric e Brooks. Nel Partizan il migliore è Sterling Brown con 20 punti, ma importante anche il contributo di Carlik Jones con 15. Sconfitta sicuramente dolorosa per come è arrivata per l'Olimpia, che nel finale era riuscita a rimettere in piedi una partita che sembrava già segnata. Nel finale la squadra di Messina ha mancato troppe occasioni, anche se comunque ha avuto l'ultima palla per provare anche a vincere la partita.

Partizan Belgrado-Olimpia Milano 80-78, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: finisce con i rimpianti milanesi