Ellis aveva segnato da tre, ma purtroppo ha pestato la riga. Ennesima occasione per Milano. Mancano due minuti e mezzo, ma quanti rimpianti. Timeout per il Partizan. Purtroppo esce anche il tiro di LeDay. Altra occasione sprecata da Milano. Palla recuperata da Milano con Nebo che subisce fallo da Jones. Purtroppo è corta la tripla di Guduric. Tre minuti e mezzo alla fine. 78-73 Due liberi di LeDay. Problema muscolare per Shields che probabilmente non tornerà in campo. 78-71 Tripla frontale di Guduric. Il serbo prova a dare una speranza 78-68 Un solo libero per Nebo.

LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 78-68, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimi cinque minuti