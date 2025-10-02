LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 69-62 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione milanese a fine 3° quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-62 Milano comincia malissimo. Palla persa e Bonga schiaccia in solitaria. FINISCE IL TERZO QUARTO! Bella reazione milanese negli ultimi due minuti. L’Olimpia risale dal -20 e con le triple di Brooks chiude sotto di sette punti, quando si entra negli ultimi dieci minuti. 69-62 PAZZESCA TRIPLA DI BROOKS! Canestro di vitale importanza per l’americano. 69-59 Dentro un libero per Milton. Ultimo attacco del quarto per l’Olimpia. 68-59 TRIPLA DI BROOKS! Ultimi 40 secondi del terzo quarto. 68-56 Pronta e risposta di Mannion. 68-54 Arresto e tiro di Milton. 66-54 Spettacolare penetrazione di Guduric al centro dell’area. 🔗 Leggi su Oasport.it

