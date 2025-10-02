LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 45-33 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | brutto finale di quarto per i milanesi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Brutto finale di tempo per Milano, che è sotto di dodici punti all’intervallo. 13 punti per Carlik Jones e Sterling Brown da una parte, mentre dall’altra il migliore è Shields con 13 punti. Bella difesa milanese sull’ultima azione e il Partizan non trova la via del canestro. 45-33 Strepitoso canestro di Shields in penetrazione. Mancano 18 secondi. Timeout per Obradovic. 45-31 Tripla anche di Carlik Jones! Partizan che vola sul +14. 42-31 Due liberi anche per Sterling. Brutto finale di quarto per Milano. Serve una reazione in quest’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it
