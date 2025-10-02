LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 30-28 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | prosegue l’equilibrio a Belgrado

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-31 Curlik Jones segna due punti facili in penetrazione. Purtroppo anche Booker sbaglia il libero. 33-31 Guduric serve Booker che segna con il fallo di Tyrique Jones. 33-29 Bel giro palla del Partizan e Carlik Jones segna la tripla dall’angolo. 30-29 Un solo libero per Nebo. Stoppata clamorosa di Ellis su Washington. 02 di Nebo dalla lunetta e Milano rimanda il pareggio. 30-28 Penetrazione di Ellis che arriva fino al ferro. 30-26 Arresto e tiro dall’angolo di Milton. 28-26 Stavolta Mannion e Shields combinano bene e il capitano milanese mette la tripla. 🔗 Leggi su Oasport.it

