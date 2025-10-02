LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 21-19 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione milanese a fine quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-19 Tripla di Washington che sblocca lo zero nel quarto. Due minuti davvero pessimi da entrambe le partiti. Davvero brutti i primi attacchi del quarto sia per Olimpia sia per Partizan. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Dopo un avvio complicato, Milano ha una bella reazione con le triple di Brooks e chiude sotto solo di due punti alla prima sirena. 21-19 Un solo libero per Washington. Ci sono sei secondi per Milano per terminare il quarto. 20-19 ANCORA BROOKS! Super assist di Guduric e poi tripla in ritmo di Brooks. 20-16 Tripla di Brooks che esce benissimo dalla panchina. 🔗 Leggi su Oasport.it
