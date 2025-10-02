LIVE Paolini-Anisimova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Di un soffio out la risposta con il dritto dell’americana. 0-15 Subito l’errore con il dritto della toscana. PRIMO SET 12:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si comincerà con l’azzurra al servizio. 12:03 Accolte dall’applauso del pubblico di Pechino entrano in campo le due giocatrici. 11:59 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo di Paolini ed Anisimova. 11:54 La vincente della sfida troverà in semifinale Coco Gauff. La statunitense in mattina ha regolato in due parziali la tedesca Eva Lys. 11:49 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra le protagoniste del match con l’americana che nel 2021 si impose in due parziali sulla terra rossa di Parma. 🔗 Leggi su Oasport.it
