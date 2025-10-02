LIVE Paolini-Anisimova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | si inizia alle 12.00 Gauff attende la vincente in semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Si conclude il primo quarti di finale a Pechino: la statunitense Coco Gauff supera la tedesca Eva Lys con lo score di 6-3 6-4 e sabato in semifinale affronterà proprio la vincente del match tra l’azzurra Jasmine Paolini e la statunitense Amanda Anisimova, in programma alle ore 12.00 italiane. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del torneo WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e l’americana Amanda Anisimova. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici con la statunitense che nel 2021 si impose in due agevoli parziali sulla terra rossa di Parma. 🔗 Leggi su Oasport.it
