LIVE Paolini-Anisimova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | partita che può dare una impronta decisiva alla stagione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del torneo WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e l’americana Amanda Anisimova. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici con la statunitense che nel 2021 si impose in due agevoli parziali sulla terra rossa di Parma. Precedente molto datato, da quel momento in poi entrambe le tenniste sono esplose raggiungendo man mano la top ten. La vincente della sfida troverà in semifinale una tra la tedesca Eva Lys e l’americana Coco Gauff. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento dopo aver contribuito magistralmente al secondo successo consecutivo per la nazionale in Billie Jean King Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - anisimova
Wimbledon 2025, Jasmine Paolini resiste in Top-10 ed è ottava nella Race dopo il sorpasso di Anisimova
Ranking WTA (8 settembre 2025): Sabalenka leader incontrastata, Paolini stabile. Balzo Anisimova
WTA Pechino 2025, avanzano Gauff e Anisimova. Paolini sfiderà Kenin negli ottavi
Italiani in campo giovedì 2 ottobre: Paolini sfida Anisimova, Arnaldi debutta a Shanghai. A che ora e dove vederli - X Vai su X
Primo quarto di finale a Pechino per Jasmine Paolini contro la due volte finalista Slam Amanda Anisimova (WTA 4). FORZAA Jasmine, 59 milioni di italiani sono con te! - facebook.com Vai su Facebook
A che ora Paolini-Anisimova oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Solo una volta, prima di oggi, Jasmine Paolini e Amanda Anisimova si erano incontrate nella carriera. Si legge su oasport.it
LIVE Paolini-Anisimova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: partita spartiacque verso le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del torneo WTA 1000 di Pechino ... oasport.it scrive