CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Anisimova. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo delle due giocatrici. 11.00 Si conclude il primo quarti di finale a Pechino: la statunitense Coco Gauff supera la tedesca Eva Lys con lo score di 6-3 6-4 e sabato in semifinale affronterà proprio la vincente del match tra l’azzurra Jasmine Paolini e la statunitense Amanda Anisimova, in programma alle ore 12.00 italiane. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del torneo WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e l’americana Amanda Anisimova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Anisimova, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: dalle 12.00 il quarto di finale con Gauff sull’uscio