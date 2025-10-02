LIVE Paolini-Anisimova 7-6 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra si aggiudica il tiebreak
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Anisimova. Non passa la risposta di rovescio dell’azzurra. 40-15 Peccato. Jasmine manda in rete una fattibile volèe di dritto. 30-15 Si ferma sul nastro il passante di rovescio di Anisimova. 30-0 Decolla la risposta di rovescio dell’italiana. 15-0 Si riparte con il rovescio vincente dal centro dell’americana. SECONDO SET 7-6 (4) PRIMO SET PAOLINI! Si spegne in rete il dritto di Anisimova, termina qui il primo parziale. 6-4 Paolini. Si ferma sul nastro il passante di rovescio della toscana. 6-3 TRE SET POINT PAOLINI! Contropiede di dritto vincente dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
