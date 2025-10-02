LIVE Paolini-Anisimova 7-6 3-6 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’ameriana porta il match al terzo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 In corridoio la stop volley di rovescio dell’americana. 15-15 Gran punto dell’azzurra, che con il rovescio in back chiama a rete l’avversaria e la trafigge con il passante di rovescio vincente. 15-0 Scappa via la risposta di rovescio di Jasmine. 1-0 Break Anisimova. Largo il recupero di rovescio di Paolini. 0-40 Tre palle break Anisimova. Dritto lungolinea vincente della numero 4 WTA. 0-30 Rovescio lungolinea potente e preciso della statunitense. 0-15 Si riparte dalla solita risposta aggressiva dell’americana. TERZO SET 6-3 Secondo set Anisimova. Non passa la risposta di dritto di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it
