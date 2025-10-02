LIVE Paolini-Anisimova 7-6 3-6 4-6 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra cede al termine di un match spettacolare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 In chiave Finals sconfitta che fa relativamente male a Paolini. L’azzurra resta nona mancando il sorpasso alla kazaka Rybakina, ma la rincorre di appena 65 punti. 15:02 Incontro durato due ore e 49 minuti ricco di colpi di scena. Entrambe hanno giocato un tennis brillante senza esclusione di colpi. Peccato per le 6 palle break avute da Jasmine nell’ottavo gioco, ma in ognuna di esse la statunitense è stata ingiocabile. AMANDA ANISIMOVA b- JASMINE PAOLINI 6-7 (4) 6-3 6-4. Finisce qui, con l’ennesimo rovescio vincente dell’americana. Una delle migliori partite dell’anno a livello WTA ci lascia con un pizzico di amaro in bocca. 🔗 Leggi su Oasport.it
