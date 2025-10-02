LIVE Paolini-Anisimova 7-6 3-6 4-3 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurra cancella due palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 ACE dell’americana. 40-40 Ancora una volta sulla palla break Anisimova è impeccabile a suon di rovesci. 40-AD Palla break Paolini. CHE PUNTOOOO! Rovescio lungolinea vincente di Jasmine al termine di uno scambio estenuante. 40-40 Se ne va il dritto lungolinea di Anisimova. Game durissimo. AD-40 Servizio, dritto e volèe alta a segno per la numero 4 WTA. 40-40 Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’americana. 40-AD Palla break Paolini. Doppio fallo della tennista del New Jersey. 40-40 Scambio vissuto sulla diagonale del dritto chiuso dall’errore dci Anisimova. 🔗 Leggi su Oasport.it
