LIVE Paolini-Anisimova 7-6 3-6 2-1 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | controbreak dell’azzurra

30-0 Decolla il rovescio in controbalzo di Anisimova. 15-0 Molto ben giocato questo rovescio lungolinea dall'italiana. 2-2 Game Anisimova. Servizio e dritto. AD-40 Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dalla resa di Jasmine. 40-40 ACE Anisimova. Parità. 30-40 Palla break Paolini. Se ne va il dritto in avanzamento della statunitense. 30-30 Servizio e dritto. 15-30 Servizio e rovescio vincente della tennista del New Jersey. 0-30 Altro regalo di una inviperita Anisimova. 0-15 In corridoio il dritto in uscita dal servizio dell'americana. 2-1 Game Paolini.

