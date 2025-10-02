LIVE Paolini-Anisimova 7-6 0-3 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | reazione dell’americana
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Gran risposta di dritto della statunitense. 15-15 E’ lungo il rovescio in uscita dal servizio di Jasmine. 15-0 L’americana non controlla il rovescio in avanzamento sul drop dell’avversaria. 3-0 Game Anisimova. Con un cross strettissimo di dritto la statunitense conferma il break. 40-15 Se ne va il dritto difensivo di Paolini. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 E’ lungo il dritto in corsa di Anisimova. 15-0 Scappa via la risposta di dritto di Jasmine. 2-0 Break Anisimova. Di poco in corridoio il dritto in corsa dell’italiana, che cede la battuta da 40-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - anisimova
