LIVE Paolini-Anisimova 4-5 WTA Pechino 2025 in DIRETTA | l’americana serve per il set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di Anisimova. 15-30 Dritto lungolinea, schiaffo al volo e stop volley di Paolini. 0-30 Gran risposta di rovescio della statunitense. 0-15 Di un soffio in corridoio il dritto dell’azzurra. 5-5 CONTROBREAK PAOLINI! Altro regalo con il dritto dell’americana. C’è il controbreak! 15-40 Due palle del controbreak Paolini. Arriva il doppio fallo della statunitense. 15-30 Scappa via il dritto di Anisimova. 15-15 Risposta di rovescio profonda di Paolini che sorprende l’avversaria. 15-0 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - anisimova
