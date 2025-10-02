CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Superba risposta di rovescio vincente dell’italiana. 15-0 Servizio e dritto ben piazzato dall’americana. 3-2 Game Paolini. Servizio, rovescio lungolinea e morbido tocco a campo aperto della toscana. 40-15 Difesa strepitosa di Jasmine, che gioca un lob praticamente perfetto mandando in tilt Anisimova. 30-15 Ottimo rovescio lungolinea in controbalzo dell’azzurra. 15-15 Risposta di rovescio insidiosa di Anisimova che sorprende l’avversaria. 15-0 E’ lunga la risposta di dritto dell’americana. 2-2 Game Anisimova. Jasmine stecca con il dritto e torna al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Anisimova 3-2, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: prime fasi dell'incontro