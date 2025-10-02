Live club un bando per sostenere i locali di musica dal vivo

Promuovono musica dal vivo di qualità e offrono un palcoscenico alle artiste e agli artisti emergenti: i Live club dell’Emilia-Romagna sono per la prima volta destinatari di un bando promosso dalla Regione e finanziato con 210mila euro. «Un provvedimento innovativo con cui vogliamo sostenere la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it