Live club apre il primo bando della Regione per sostenere i locali di musica dal vivo

Promuovono musica dal vivo di qualità e offrono un palcoscenico alle artiste e agli artisti emergenti: i Live club dell’Emilia-Romagna sono per la prima volta destinatari di un bando promosso dalla Regione e finanziato con 210mila euro.“Un provvedimento innovativo con cui vogliamo sostenere la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

