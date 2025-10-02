LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | si parte alle 14.30 Italia a caccia dell’oro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 L’Italia sogna l’oro in questa prova dopo la medaglia di legno conquistata ai Mondiali in Ruanda. A difendere il titolo conquistato nel 2024 saranno Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli. 14.16 Sia la partenza che l’arrivo sono posti a l’Etoile sur Rhone. In ogni frazione i terzetti affronteranno la salita di Allex (400 metri al 6.6% di pendenza media) e la salita finale (1.1 km al 5.2%). Le prove a cronometro individuali hanno dimostrato come le strade siano molto aperte ed esposte a forti folate con il vento che potrebbe essere un fattore determinante. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Gli Europei di ciclismo proseguono con le prove della staffetta mista Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT #Ciclismo #Cycling #EuroRoad25 - X Vai su X
Europei Ciclismo, Venturelli oro e Ganna d'argento! Solo Evenepoel inarrivabile - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Evenepoel schiacciasassi, argento per un ottimo Ganna - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14. oasport.it scrive
Europei di ciclismo 2025, Ganna argento ed Evenepoel oro nella cronometro - Ai campionati europei di ciclismo in corso in Francia a Drôme et Ardèche l'azzurro conquista l'argento nella prova a cronometro. Segnala sport.sky.it