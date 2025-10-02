LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | si parte alle 14.30 Italia a caccia dell’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 L’Italia sogna l’oro in questa prova dopo la medaglia di legno conquistata ai Mondiali in Ruanda. A difendere il titolo conquistato nel 2024 saranno Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli. 14.16 Sia la partenza che l’arrivo sono posti a l’Etoile sur Rhone. In ogni frazione i terzetti affronteranno la salita di Allex (400 metri al 6.6% di pendenza media) e la salita finale (1.1 km al 5.2%). Le prove a cronometro individuali hanno dimostrato come le strade siano molto aperte ed esposte a forti folate con il vento che potrebbe essere un fattore determinante. 🔗 Leggi su Oasport.it

