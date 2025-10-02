CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Partita la Svizzera!! 15.29 L’Estonia termina la propria prova in 51? 21?45 e chiude la Mixed Relay Team in ultima posizione provvisoria. 15.28 Il terzetto femminile elvetico si sta preparando al blocco di partenza. Questo l’orario di partenza delle prossime nazionali in gara: 4 15:30:00 Switzerland 5 15:34:00 France 6 15:38:00 Germany 7 15:42:00 Italy 15.27 Si stacca Aidi Gerde Tuisk. Rimangono in due le atlete estoni. 15.25 Il terzetto femminile estone è transitato all’ultimo intermedio in 48? 14?94 ed un ritardo di 7 secondi dall’Ucraina. 15.23 Prima posizione per il Lussemburgo! Il sestetto lussemburghese ha terminato la prova in 49? 46?80 con una velocità media di 48. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Lussemburgo in testa alla gara, si entra nel vivo con le nazionali favorite