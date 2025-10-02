LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Lussemburgo in testa alla gara si entra nel vivo con le nazionali favorite
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Partita la Svizzera!! 15.29 L’Estonia termina la propria prova in 51? 21?45 e chiude la Mixed Relay Team in ultima posizione provvisoria. 15.28 Il terzetto femminile elvetico si sta preparando al blocco di partenza. Questo l’orario di partenza delle prossime nazionali in gara: 4 15:30:00 Switzerland 5 15:34:00 France 6 15:38:00 Germany 7 15:42:00 Italy 15.27 Si stacca Aidi Gerde Tuisk. Rimangono in due le atlete estoni. 15.25 Il terzetto femminile estone è transitato all’ultimo intermedio in 48? 14?94 ed un ritardo di 7 secondi dall’Ucraina. 15.23 Prima posizione per il Lussemburgo! Il sestetto lussemburghese ha terminato la prova in 49? 46?80 con una velocità media di 48. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
