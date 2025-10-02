LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Lussemburgo in testa alla gara in strada le big! Italia a caccia dell’oro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Miglior tempo per l’Italia al primo intermedio! Gli azzurri sono transitati in 8? 12?77 ed hanno 10 secondi di vantaggio sulla Francia, 20? su Lussemburgo e Germania e 33? sulla Svizzera. 15.48 La Francia passa in testa anche al secondo intermedio. Il terzetto transalpino è passato in 14? 20? 11. 15.47 Al primo rilevamento cronometrico la Germania paga un ritardo di 10? dalla Francia. I tedeschi sono alle spalle anche di Lussemburgo per 24 centesimi di secondo. 15.45 È già in due la Germania che ha perso dopo pochissimi chilometri Leidert. 15.45 La Svizzera è passata al secondo intermedio con un ritardo di 6? dal Lussemburgo 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
