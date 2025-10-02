CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2025 di ciclismo. In Francia prosegue la rassegna continentale con la Mixed Team Relay: le nazioni si affronteranno lungo un percorso di 20 chilometri da ripetere per le due frazioni, una maschile ed una femminile. La nazione campione uscente è l’Italia, che proverà a conquistare il secondo oro di questa spedizione. Sia la partenza che l’arrivo sono posti a l’Etoile sur Rhone. In ogni frazione i terzetti affronteranno la salita di Allex (400 metri al 6.6% di pendenza media) e la salita finale (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna l’oro nel Team Relay