LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | la Francia beffa l’Italia nella Mixed Relay la Svizzera completa il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 ARGENTO ITALIA! Le azzurre non riescono a resistere al rientro delle francesi e chiudono in 47? 49?08 con un ritardo di 6 secondi dalla Francia. 16.28 Alto il tempo della Germania che chiude ad 1? 25?. L’Italia è certa della medaglia ma deve chiudere forte per conquistare l’oro davanti alla Francia 16.26 Le azzurre hanno un vantaggio di soli 26 centesimi di secondo all’ultimo intermedio posto ad 1.5 km dall’arrivo. 16.23 Le elvetiche hanno guadagnato 13? alle transalpine negli ultimi 6.3 km. Leggero calo della Francia o grande ritmo della Svizzera trainata da Reusser? 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

