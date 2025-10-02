CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 Terzo posto per la Germania al quarto intermedio. Le tedesche hanno superato il Lussemburgo ma hanno un distacco di 1? 02? dalla Francia. 16.06 La Francia non solo non perde ma guadagna sulla Svizzera! Al quarto intermedio le transalpine sono passate con un vantaggio di 43? sulle elvetiche. 16.05 Il terzetto femminile italiano è composto da Federica Venturelli, Elena Cecchini e Vittoria Guazzini. 16.04 Questa la classifica dopo la frazione maschile: 1. 1 Italy ITA 22’14”96 – 2. 21 France FRA 22’38”64 +23”68 3. 31 Switzerland SUI 22’56”19 +41”23 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia in testa dopo la frazione maschile