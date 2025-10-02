LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Italia e Francia si contendono l’oro nel finale
16.26 Le azzurre hanno un vantaggio di soli 26 centesimi di secondo all'ultimo intermedio posto ad 1.5 km dall'arrivo. 16.23 Le elvetiche hanno guadagnato 13? alle transalpine negli ultimi 6.3 km. Leggero calo della Francia o grande ritmo della Svizzera trainata da Reusser? 16.22 La Francia termina la propria prova in 47? 42?70 con una velocità media di 50.30 kmh ed un vantaggio di 40? sulla Svizzera. 16.21 L'Italia è ancora in testa ma la Francia è vicina! Le azzurre transitano al quinto intermedio in 38? 12?72 con un vantaggio di 6?67 sulle transalpine.
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
