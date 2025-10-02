LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | inizia la Mixed Team Realy Italia nel secondo blocco di partenze

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Si stacca Chyzhykov. 14.48 Al secondo intermedio l’Ucraina transita in 15? 21?88. 14.46 Terza posizione al primo intermedio per l’Estonia che è transitata in 9? 00?37 14.44 Per ogni frazione ci saranno tre intermedi: il primo posto dopo 8 chilometri, il secondo a 6.3 km dall’arrivo ed il terzo prima della salita finale. 14.42 Prima posizione per il Lussemburgo al primo intermedio. Il terzetto lussemburghese è transitato in 8? 33?95 ed ha 24? di vantaggio sull’Ucraina. 14.40 I 6 corridori estoni sono Frank Aron Ragilo, Markus Mäeuibo, Oskar Küüt, Aidi Gerde Tuisk, Laura Lizette Sander ed Elisabeth Ebras. 🔗 Leggi su Oasport.it

