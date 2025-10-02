LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | in strada le prime nazioni attesa per l’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 L’Estonia transita all’intermedio in 21? 38?13 ed è in terza posizione. 14.57 Il Lussemburgo termina la frazione maschile in 23? 00?69 ed ha un vantaggio di 1? 27? sull’Ucraina. Partito il terzetto femminile. 14.56 Il terzetto femminile ucraino è composto da Yuliia Biriukova, Olha Kulynych ed Olga Shekel. 14.55 Il Lussemburgo è transitato al terzo intermedio in 20? 20?19 14.54 L’Ucraina termina la prima frazione in 24? 27?80. In strada ora il terzetto femminile. 14.53 Al secondo intermedio l’Estonia è seconda con il tempo di 15? 20?80 ed un ritardo di 51? dal Lussemburgo 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
