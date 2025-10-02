LIVE Canoa slalom Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurri eliminati in semifinale nel C1 vincono Gestin e Zwolinska
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.05 La nostra diretta testuale termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona giornata da OA Sport. 6.03 Tra le donne si impone la polacca Klaudia Zwolinska, prima con un percorso netto in 108.49, davanti all’atleta individuale neutrale Alsu Minazova, seconda con 2 penalità in 112.88, a 4.39, ed alla brasiliana Ana Satila, terza con 2 penalità in 112.98, a 4.49. 5.45 Tra gli uomini successo del francese Nicolas Gestin in 97.13 davanti al britannico Ryan Westley, secondo a 0.90, ed all’australiano Kaylen Bassett, terzo a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canoa - slalom
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi conquista l’argento nel K1 U23 ai Mondiali di Foix
Canoa slalom, mondiali Under 23/Juniores: Martino Barzon chiude quinto nella C1 Under 23 Maschile
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi sesto nel kayak cross individuale U23 ai Mondiali di Foix
FORZA AZZURRI Entrano nel vivo i Mondiali di canoa slalom a Sydney, Australia! Questa notte Marta Bertoncelli e altri tre italiani si giocano un posto nelle finali di C1! Obiettivo: andare a medaglia! Dai dai daiiiiiii #ItaliaTeam @federcanoa - X Vai su X
#CANOASLALOM Italia quinta nel C1 a squadre maschile al Campionato del Mondo di Canoa Slalom in corso a Sydney! Seconda giornata al Penrith Whitewater Stadium , dove gli azzurri del C1 chiudono in quinta posizione con il team formato da Fla - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Canoa slalom, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri per stupire nel C1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle finali della C1 dei Mondiali di canoa slalom 2025. Da oasport.it
Canoa slalom, Nicolas Gestin oro nel C1 maschile ai Mondiali. Ceccon e Barzon eliminati in semifinale - Iniziano le finali delle specialità olimpiche ai Mondiali senior 2025 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: nella canadese ... Scrive oasport.it