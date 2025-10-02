LIVE Canoa slalom Mondiali 2025 in DIRETTA | azzurri eliminati in semifinale il meteo stravolge il programma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.45 Tra gli uomini successo del francese Nicolas Gestin in 97.13 davanti al britannico Ryan Westley, secondo a 0.90, ed all’australiano Kaylen Bassett, terzo a 1.61. In corso la finale femminile. 5.43 Le finali per motivi legati alle previsioni meteo sono state anticipate e sono scattate subito dopo la conclusione delle semifinali, con un’ora e mezza di anticipo rispetto al programma iniziale. 5.40 Tutti gli italiani in gara sono stati eliminati in semifinale nella notte italiana: tra gli uomini Paolo Ceccon 15° e Martino Barzon 18°, tra le donne Marta Bertoncelli 22ma ed Elena Borghi 28ma. 🔗 Leggi su Oasport.it

