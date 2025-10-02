LIVE Arnaldi-Sakamoto ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | occasione da sfruttare in un tabellone favorevole
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno del Masters 1000 di Shanghai (CHN) che vede di fronte Matteo ARNALDI a Pedro Sakamoto (JPN). Primo turno molto insidioso per il ligure, ormai uscito e di tanto dai primi 50 giocatori del mondo e che cerca un guizzo a mettersi di nuovo dentro a questa stagione, dopo che oltre al quarto di finale di Madrid non è praticamente arrivato niente in termini di risultati. Oggi c’è da vincere in tutti i modi, ma di fronte c’è un rivale rodato e senza nulla da perdere proveniente da due match di qualificazione superati in tromba contro Holt e McDonald, due rivali di assoluto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arnaldi - sakamoto
Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Rei Sakamoto, Shanghai Masters 02-10-2025
Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Rei Sakamoto, Shanghai Masters 02-10-2025 https://ift.tt/zSNPIJZ #scommesse #pronostici - X Vai su X
LIVE Atp Madrid: Arnaldi-Tiafoe 6-3 7-5, Matteo ai quarti con Draper o Paul - Tiafoe (testa di serie numero 16 a Madrid) e Arnaldi si sono affrontati soltanto una volta, a Wimbledon 2024, con l'americano capace di rimontare due set per imporsi 6- Riporta gazzetta.it
Atp Montecarlo Live: Nardi e Arnaldi eliminati. Mental coach Berrettini: «Qualità eccezionali». Sonego cambia allenatore - «Negli ultimi due anni Berrettini ha avuto una serie di problemi notevoli dal punto di vista fisico. Si legge su ilmessaggero.it