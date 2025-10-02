CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno del Masters 1000 di Shanghai (CHN) che vede di fronte Matteo ARNALDI a Pedro Sakamoto (JPN). Primo turno molto insidioso per il ligure, ormai uscito e di tanto dai primi 50 giocatori del mondo e che cerca un guizzo a mettersi di nuovo dentro a questa stagione, dopo che oltre al quarto di finale di Madrid non è praticamente arrivato niente in termini di risultati. Oggi c’è da vincere in tutti i modi, ma di fronte c’è un rivale rodato e senza nulla da perdere proveniente da due match di qualificazione superati in tromba contro Holt e McDonald, due rivali di assoluto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Sakamoto, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: occasione da sfruttare in un tabellone favorevole